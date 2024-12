Tempeste polari in arrivo: cosa aspettarsi per il Natale 2023

Un Natale sotto il segno del freddo

Con l’arrivo delle festività natalizie, l’Italia si prepara a vivere un periodo di maltempo intenso, causato da due tempeste polari provenienti dal Mare del Nord. Questi fenomeni atmosferici, come confermato da esperti meteorologi, porteranno un drastico abbassamento delle temperature e nevicate diffuse, specialmente nelle zone montuose e collinari del Paese.

La prima tempesta: impatti immediati

La prima tempesta polare ha già iniziato a manifestarsi, portando venti di burrasca e condizioni meteorologiche avverse. Le regioni più colpite includono la Sardegna, dove si registrano venti di tempesta, e l’Alto Adriatico, dove la Bora sta creando disagi. Le temperature sono destinate a scendere, con un calo più significativo previsto per il weekend. Le nevicate, che si estenderanno fino a 700 metri di altitudine, interesseranno in particolare l’Appennino, creando scenari invernali suggestivi ma anche potenzialmente pericolosi per la viabilità.

Il solstizio d’inverno e la seconda tempesta

Sabato, giorno del Solstizio d’Inverno, segnerà l’inizio di un trimestre che potrebbe rivelarsi particolarmente freddo e nevoso. Sebbene il primo giorno dell’inverno si preveda asciutto e soleggiato, con qualche rovescio residuo al Sud, la situazione cambierà rapidamente. Domenica, infatti, il cielo si coprirà di nubi e la seconda tempesta polare si avvicinerà, portando con sé fiocchi di neve nelle pianure orientali lombarde, venete ed emiliane.

Previsioni per la settimana di Natale

Le previsioni per lunedì 23 dicembre indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, con la neve che scenderà fino a quote di bassa collina, specialmente sul versante adriatico. Le bufere di neve in Appennino e il freddo pungente colpiranno il Centro-Nord, dove le temperature percepite potrebbero scendere fino a -20°C a causa del vento. Dalla Vigilia di Natale fino al 27 dicembre, l’Italia si presenterà divisa: al Nord e sulle centrali tirreniche si assisterà a schiarite, mentre dal Medio Adriatico verso Sud l’inverno si farà sentire con nevicate anche in pianura e venti gelidi.

Conclusioni e consigli per i viaggiatori

Con l’arrivo di queste tempeste polari, è fondamentale prestare attenzione alle previsioni meteo e adottare misure di sicurezza, soprattutto per chi deve viaggiare. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e potrebbero emettere avvisi per garantire la sicurezza di tutti. Prepararsi a un Natale con temperature rigide e possibili disagi meteorologici è essenziale per affrontare al meglio questa stagione invernale.