Tennis: Atp Cordoba, esordio vincente per Darderi

Tennis: Atp Cordoba, esordio vincente per Darderi

Tennis: Atp Cordoba, esordio vincente per Darderi

Cordoba, 7 feb. - (Adnkronos) - Prima qualificazione per il tabellone di un torneo Atp e prima vittoria: Luciano Darderi, 20 anni, argentino di nascita ma italiano per scelta fa un altro passo importante nella sua carriera in continua ascesa battendo 6-4 6-3 il francese Hugo Gaston, numero 101 Adel ...