Tennis: Australian Open, Medvedev rimonta e batte Zverev al 5° set, è in finale con Sinner

Melbourne, 26 gen. -(Adnkronos) – Per la terza volta in carriera Daniil Madvedev raggiunge la finale dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 27enne russoo, numero 3 del mondo e del seeding, supera in rimonta il 26enne tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking Atp e del tabellone, con il punteggio di 5-7, 3-6, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5), 6-3 dopo 4 ore e 21 minuti. Medvedev affronterà in finale il 22enne italiano Jannik Sinner, numero 4 del mondo e del tabellone. Nei precedenti il russo è aventi 6-3 ma ha perso le ultime tre sfide.