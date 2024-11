Tennis: Coppa Davis, Olanda-Spagna 2-1, decisivo il doppio e amaro addio di Nadal

Malaga, 19 nov. (Adnkronos) – L'Olanda supera 2-1 la Spagna nei quarti di finale di Coppa Davis, in casa iberica a Malaga, decretando l'amaro addio di Rafa Nadal al tennis giocato e conquistando una insperata semifinale. A decidere la sfida è stato il doppio con Botic van de Zandschulp e Wesley Koolhof che hanno battuto Carlos Alcaraz e Marcel Granollers con un doppio 7-6 combattutissimo ma favorevole agli oranje.

Nadal, 38 anni, non era riuscito ad avere la meglio sull'olandese Botic van de Zandschulp nel singolare di apertura della sfida, con il 22 volte campione del Grande Slam ed ex numero uno al mondo battuto dall'olandese con un doppio 6-4 in un'ora e 54 minuti. Carlos Alcaraz ha poi riportato in parità 1-1 la sfida superando in due set Tallon Griekspoor, numero 40, con il punteggio di 7-6 (7-0), 6-3. ma del doppio non è bastata la classe dle numero 3 del mondo per regalare la semifinale alla Spagna.