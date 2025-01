Tennis: Mattarella, 'stagione straordinaria, attendiamo terza vittoria Coppa Davis'

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – "Questi successi sono stati già ampiamente celebrati dai nostri concittadini con l'entusiasmo con cui vi hanno seguito, con la partecipazione che hanno manifestato. Qui sottolineiamo questa stagione straordinaria: la Coppa Davis, vinta per il secondo anno consecutivo, ha tre piani, quindi si attende la terza vittoria, non è indispensabile subito". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del Bjk Cup e della Coppa Davis.

"La Davis quest'anno -ha aggiunto il Capo dello Stato- è felicemente accompagnata dalla Coppa in chiave femminile intitolata a Billie Jean King: è un successo straordinario. Personalmente ho seguito tutti e due gli eventi in maniera attenta e costante: complimenti".

"Sono due successi straordinari, ma non sono i soli successi. Le Olimpiadi sono state un grande appuntamento per noi, la medaglia d'oro nel doppio femminile di Sara Errani e Jasmine Paolini è stata un grande successo, così come la medaglia di bronzo di Lorenzo Musetti, è stato un altro capitolo di grandi risultati. Naturalmente -ha concluso Mattarella- questo nuovo anno è iniziato bene con la vittoria di Sinner nei Campionati australiani per il secondo anno consecutivo: gli esprimiamo i complimenti. E con la finale di doppio, ancora una volta, di Vavassori e Bolelli, sarà certamente la prossima volta quella che aggiungerà un altro risultato, perché già le finali raggiunte più volte sono un grande risultato".