Il Maturaball di Bressanone si trasforma in un incubo tra alcol e violenza.

Un evento festivo trasformato in caos

Il Maturaball di Bressanone, tradizionale festa dei maturandi, ha vissuto momenti di grande tensione e disordini, culminati in un episodio di violenza che ha scosso la comunità. L’evento, che si svolge al Forum, ha visto la partecipazione di circa duecento giovani, molti dei quali in evidente stato di alterazione a causa dell’abuso di alcol. La situazione è degenerata quando le forze dell’ordine, allertate per il sovraffollamento, hanno deciso di bloccare gli ingressi, generando un tentativo di sfondamento da parte dei partecipanti.

Le cause del disordine

Secondo quanto riportato dalla Voce di Bolzano, il sovraffollamento all’interno del Forum ha superato di gran lunga la capienza consentita, mettendo a rischio la sicurezza di tutti i presenti. La decisione di chiudere gli ingressi ha scatenato il caos, con i giovani che hanno cercato di forzare il cordone delle forze dell’ordine. Nonostante gli sforzi degli agenti, la situazione è rapidamente degenerata, portando a momenti di violenza e panico.

Le conseguenze tragiche

Tra le conseguenze più gravi di questa serata di follia, una ragazza di soli 15 anni è stata trovata in coma etilico nei bagni del Forum. Le difficoltà nel raggiungerla per prestarle soccorso sono state amplificate dalla ressa e dal clima di tensione che regnava all’interno dell’evento. Inoltre, una rissa è scoppiata tra alcuni partecipanti, con bottiglie e vetri infranti a terra, mentre altri cercavano di aiutare coloro che erano rimasti bloccati all’esterno. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli eventi giovanili e sulla necessità di una maggiore regolamentazione.