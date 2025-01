Un episodio inquietante in piazza Duomo

Il 5 gennaio scorso, un tentativo di rapina ha scosso la tranquillità di Milano, precisamente in piazza Duomo, una delle aree più frequentate della città. Un turista messicano, mentre si preparava a salire su un taxi, è stato avvicinato da due malviventi con l’intento di sottrargli un orologio dal valore di 400mila euro. L’episodio, immortalato in un video che ha rapidamente fatto il giro del web, ha suscitato indignazione e preoccupazione tra i cittadini e i turisti.

Il video che ha catturato l’attenzione

Il filmato, che mostra il tentativo di rapina, è diventato virale in poche ore, attirando l’attenzione dei media e degli utenti dei social network. Le immagini ritraggono i due malviventi mentre si avvicinano al turista, creando un clima di tensione palpabile. Fortunatamente, il tassista ha notato la situazione e ha subito allertato le autorità, evitando così che il furto andasse a buon fine.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie alla prontezza del tassista, gli agenti della polizia sono intervenuti rapidamente, riuscendo a fermare un 38enne francese sospettato di essere uno dei rapinatori. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina pluriaggravata, mentre le ricerche per identificare il complice sono ancora in corso. Questo episodio mette in luce non solo il problema della sicurezza in alcune zone della città, ma anche l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Le reazioni del pubblico

Il video ha generato una vasta gamma di reazioni online, con molti utenti che esprimono preoccupazione per la sicurezza a Milano.