Tentato omicidio a Busto Arsizio: arrestato un uomo di 50 anni

Un drammatico episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è accusato di aver dato fuoco al fratello di 46 anni, attualmente in gravi condizioni, al culmine di una lite avvenuta nella serata di ieri.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime informazioni fornite dagli investigatori della Polizia di Stato, il provvedimento di arresto è stato emesso dal pubblico ministero Martina Melita dopo una notte di indagini. I residenti di via Sciacca hanno allertato il 112 dopo aver visto il 46enne correre in strada, urlando per il dolore causato dalle ustioni. L’intervento tempestivo di un’ambulanza e delle volanti della polizia ha permesso di soccorrere immediatamente la vittima.

Le condizioni del ferito

Il 50enne, inizialmente, ha cercato di giustificare l’accaduto sostenendo che il fratello fosse rimasto vittima di un incidente. Tuttavia, le indagini hanno rivelato una verità ben più inquietante: durante la lite, l’uomo ha spruzzato dell’alcol sul corpo del fratello e gli ha dato fuoco. Le condizioni del 46enne sono critiche; è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove i medici hanno riscontrato ustioni di secondo e terzo grado su gran parte del corpo e del volto.

Motivo della lite e indagini in corso

Attualmente, il motivo che ha scatenato la violenta lite è oggetto di indagine. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i dettagli di un conflitto che ha portato a un gesto così estremo e devastante. La violenza domestica è un fenomeno preoccupante e in crescita, e questo caso mette in luce la necessità di interventi più incisivi per prevenire simili episodi. La comunità di Busto Arsizio è scossa da quanto accaduto, e ci si aspetta che le autorità locali prendano misure per affrontare il problema della violenza in famiglia.