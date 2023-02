Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 gennaio 2023, intorno alle 2, si è verificata una forte scossa di terremoto, di magnitudo 3.0, a Napoli.

La scossa è stata avvertita chiaramente nella provincia.

Terremoto a Napoli: scossa di magnitudo 3.0

Momenti di paura a Napoli. Durante la notte tra il 4 e il 5 gennaio 2023, intorno alle 2 del mattino, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0, con epicentro nei Campi Flegrei, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita circa all’1.45 del mattino, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8000, 14.1100 ad una profondità di 4 km.

Fortunatamente non sono stati registrati danni a cose o persone.

Terremoto a Napoli: le segnalazioni

Sono arrivate moltissime segnalazioni di persone che hanno avvertito la scossa di terremoto e lo hanno segnalato sui social network. In molti hanno chiesto se altre persone avevano avvertito la scossa. “Era come un tuono” ha scritto un utente su Twitter, riferendo di aver avvertito la scossa in zona Fuorigrotta. Dall’inizio del 2023 sono state registrate 7 scosse di terremoto superiori a magnitudo 2 nei Campi Flegrei.