Terremoto a Sezze: due scosse di magnitudo 2.8 e 2.5

Due scosse di terremoto hanno colpito il Lazio, precisamente nel territorio della provincia di Latina. La Sala Sismica dell’Ingv di Roma ha rilevato due eventi sismici, con magnitudo di 2.8 e 2.5, avvenuti a un chilometro a sud di Sezze.

Oggi, domenica 26 gennaio, due scosse di forte intensità hanno scosso il centro della provincia di Latina, situata sui Monti Lepini.

Secondo le informazioni rilasciate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la prima scossa di terremoto di 2.8 si è verificata alle 6.28, con epicentro proprio nella zona di Sezze, seguita da una seconda scossa di magnitudo 2.5 alle 6.35, a soli sette minuti di distanza.

Stando ai primi rilevamenti sembrerebbero essere esclusi, al momento, danni a cose o a persone. Tuttavia, saranno fondamentali le indagini effettuate sul luogo in queste prime ore dopo l’evento.

“Ci sono state due scosse di terremoto poco fa. Da una prima ricognizione fatta tanto spavento ma per fortuna non ci sono stati danni. In costante contatto anche con la Prefettura, voglio tranquillizzare la popolazione che siamo operativi e sul campo. Sono in giro per il paese”, ha scritto sui social il sindaco Lidano Lucidi.