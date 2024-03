Terremoto: Cdm, proroga 12 mesi stato emergenza Umbria e Marche

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Il Cdm ha deliberato "la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione d...

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Il Cdm ha deliberato "la proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 9 marzo 2023 nel territorio dell’intero Comune di Umbertide in provincia di Perugia, della frazione di Sant’Orfeo del comune di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio". Disco verde, inoltre, alla "proroga di 12 mesi dello stato di emergenza già dichiarato in conseguenza degli eventi sismici che si sono verificati il giorno 9 novembre 2022 nel territorio dei Comuni di Ancona, Fano e Pesaro".