Momenti di paura e tensione in Calabria dove la terra ha tremato questa mattina in provincia di Cosenza. La regione è stata interessata da un sisma di magnitudo 3.8. L’epicentro è stato individuato dagli esperti nel piccolo centro di Diamante.

Terremoto in provincia di Cosenza: i dettagli

Stando a quanto riporta l’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), il sisma della profondità di 280.3 Km è stato avvertito alle 06:52 di questa mattina, venerdì 1 marzo, ed è stato localizzato non troppo distante dall’importantre centro calabrese di Cosenza. In particolare, l’epicentro del sisma è stato individuato presso il comune di Dimante. Non sarebbero stati segnalati per il momento danni a cose o a persone.

Gli altri terremoti nella regione: i precedenti a Reggio Calabria

Come sappiamo, la Calabria è una zona sismica e movimenti del terreno di questo tipo non sono così rari da riscontrare. L’ultimo sisma di una certa rilevanza che era stato percepito dalla popolazione calabrese risaliva al 3 gennaio scorso, nella zona di Reggio Calabria: quella volta il terremoto aveva raggiunto una potenza di 2.7 sulla scala Richter. Proprio la provincia di Reggio Calabria, forse più che quella di Cosenza, è spesso interessata da movimenti tellurici.