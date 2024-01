Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata in Calabria, in provincia di Reggio. Nessun danno alla popolazione

Momenti di tensione e paura vissuti nella notte fra ieri e oggi nel Sud Italia e in particolare in Calabria. Intorno alle ore 3.55 è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 in provincia di Reggio Calabria.

Scossa di terremoto in provincia di Reggio Calabria: magnitudo 2.7

La terra torna a tremare nel Sud Italia: nella notte fra il 2 e il 3 gennaio 2024 è stata registrata una scossa di terremoto in Calabria. L’epicentro è stato individuato a circa 7 chilometri dal Comune di Samo, in provincia di Reggio Calabria. L’Ingv ha classificato il sisma di magnitudo 2.7 e ha spiegato che il terremoto ha colpito ad una profondità di circa 10 chilometri sotto il terreno. Non ci sono stati danni a persone o a cose,

Gli altri terremoti in Calabria

Come sappiamo, la Calabria è una zona sismica e movimenti del terreno di questo tipo non sono così rari da riscontrare. L’ultimo sisma di una certa rilevanza che era stato percepito dalla popolazione calabrese risaliva al 20 dicembre scorso, proprio nella zona di Reggio: quella volta il terremoto aveva raggiunto una potenza di 3.6 sulla scala Richter.