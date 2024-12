Terremoto in Slovenia: scossa avvertita vicino al confine italiano

Terremoto in Slovenia: scossa avvertita vicino al confine italiano

Un evento sismico in Slovenia

Nel pomeriggio di oggi, una scossa di terremoto di intensità 2,8 sulla scala Richter è stata registrata a circa 2 chilometri a est di Anhovo, in Slovenia. L’evento sismico si è verificato a una profondità di 20 chilometri, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona, specialmente quelli che vivono nelle aree limitrofe al confine italiano. L’epicentro del terremoto è situato a una decina di chilometri a nord di Gorizia, una città italiana che si trova a pochi passi dalla Slovenia.

Impatto sulla popolazione locale

La scossa, sebbene di bassa intensità, è stata avvertita da molti abitanti della zona, che hanno segnalato un leggero tremore e vibrazioni nei loro edifici. Nonostante la magnitudo non sia stata elevata, eventi sismici anche di piccola entità possono generare ansia e paura tra la popolazione, soprattutto in aree storicamente soggette a terremoti. Le autorità locali hanno rassicurato i cittadini, sottolineando che non ci sono stati danni significativi o feriti a seguito dell’evento.

La sismicità della regione

La Slovenia è situata in una zona geologicamente attiva, dove le placche tettoniche si incontrano e possono generare eventi sismici. La regione del Friuli Venezia Giulia, che confina con la Slovenia, ha una storia di terremoti, alcuni dei quali hanno avuto conseguenze devastanti. Pertanto, è fondamentale che i residenti siano sempre preparati e informati riguardo ai protocolli di sicurezza in caso di terremoti. Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di emergenza.