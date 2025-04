Nuova scossa di terremoto in Italia: epicentro e aggiornamenti sulla situazione

Nuova scossa di terremoto in Italia: epicentro e aggiornamenti sulla situazione

Questa mattina, alle 7, una scossa di terremoto è stata percepita in provincia di Udine. Ecco tutti i dettagli.

Questa mattina, lunedì 28 aprile, un terremoto ha colpito la provincia di Udine. La scossa, avvertita in diverse località, è stata registrata dall’Ingv alle 7. I dettagli sull’evento sono in fase di aggiornamento.

Terremoto in provincia di Udine: l’intensità della scossa

Questa mattina, alle 7, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall’INGV in provincia di Udine, precisamente a 2 km a ovest di Raveo.

L’ipocentro dell’evento sismico è stato localizzato a una profondità di 9 chilometri.

I comuni più vicini all’epicentro sono risultati quelli di Raveo, Ovaro, Ampezzo, Socchieve ed Enemonzo, ma la scossa è stata avvertita anche in altre località della zona, come Ravascletto, Pagnacco, Cavazzo Carnico, Villa Santina e Tolmezzo.

Terremoto in provincia di Udine: tutti gli aggiornamenti

Nonostante la popolazione abbia avvertito chiaramente il tremore, al momento non risultano segnalazioni di danni a persone, edifici o infrastrutture. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della comunità, ma sembra che l’evento non abbia causato conseguenze significative.

Nella notte tra il 10 gennaio 2025, alle 2:42, una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 fu rilevata sempre nei pressi di Raveo, con epicentro situato a 3 km a ovest del comune, in provincia di Udine, a una profondità di 4,2 km. Anche in quel caso, non furono segnalati danni a persone o edifici.