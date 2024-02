Terzo mandato: Boccia, 'detto no a destra spaccata che gioca su istituzioni'**

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "Con la bocciatura da parte di FdI e Fi dell’emendamento della Lega sul terzo mandato si chiude una vicenda che ha gettato, per colpa della destra, un’ombra triste e pericolosa sulle nostre istituzioni". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Hanno voluto giocare un braccio di ferro tra di loro, senza alcuna preoccupazione per il funzionamento dei nostri enti locali, con il solo scopo di piantare le loro bandierine propagandistiche. Il Pd si è sottratto a questo gioco per nulla rispettoso dei cittadini e degli amministratori locali: il Dl elezioni doveva essere un provvedimento che doveva limitarsi a indicare il voto della data per le elezioni amministrative ed è stato trasformato in un pasticcio".

"Siamo di fronte ad una destra spaccata che non cambia mai, insofferente verso le regole democratiche, che piega le istituzioni ai suoi interessi di bottega. Ci chiediamo come, in queste condizioni, possa andare avanti il governo”.