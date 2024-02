Terzo mandato: Martella (Pd), 'maggioranza non rispetta istituzioni'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “L’emendamento della Lega sul terzo mandato è stato il terreno di scontro di una maggioranza spaccata e priva di rispetto nei confronti delle istituzioni e del funzionamento della democrazia e dei relativi bilanciamenti. Il decreto Elezioni doveva infatti servire soltanto per decidere il giorno delle consultazioni e non per cambiare, in corsa e alla vigilia della competizione elettorale, le regole del gioco. Da mesi, in vista delle Europee, va avanti infatti un regolamento di conti, senza esclusioni di colpi, tutto interno alle forze di centrodestra che sostengono il Governo Meloni e che coinvolge anche i destini della nostra regione, con nomi e cognomi. Ma il Paese non può stare a guardare questo spettacolo e le istituzioni non possono essere piegate ad interessi particolari e anche per questo il Pd ha assunto una posizione molto chiara”. Lo dice il senatore Andrea Martella, segretario del Pd Veneto.

“Resta da capire –aggiunge– come questa maggioranza ritenga di andare avanti e di governare l’Italia. Dopo un anno e mezzo sono ancora in campagna elettorale, ogni occasione è buona per Fdi e Lega di darsele di santa ragione. Siamo preoccupati per il Paese”.