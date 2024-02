Terzo mandato: Paita (Iv), 'Pd e M5S hanno aiutato Meloni'

Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "C'era una grossa spaccatura nella maggioranza di governo sul terzo mandato. Per questo avevamo chiesto a tutte le opposizioni di fare fronte comune: c’erano le condizioni vere per mandare sotto la maggioranza. Purtroppo Pd e Movimento 5 stelle ancora una ...

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "C'era una grossa spaccatura nella maggioranza di governo sul terzo mandato. Per questo avevamo chiesto a tutte le opposizioni di fare fronte comune: c’erano le condizioni vere per mandare sotto la maggioranza. Purtroppo Pd e Movimento 5 stelle ancora una volta hanno aiutato Giorgia Meloni. Il Pd perde un'occasione solo per regolare i conti interni e dire no a Bonaccini e De Luca”. Lo afferma la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.