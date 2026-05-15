Thailandia, il dinosauro gigante pesa come nove elefanti

Bangkok, 15 mag. (askanews) – A Bangkok, nel Thainosaur Museum, c’è un nuovo gigante in scala reale: il Nagatitan chaiyaphumensis, il più grande dinosauro mai identificato nel Sud-est asiatico.Era un erbivoro dal collo lungo. Secondo uno studio pubblicato su Scientific Reports, poteva raggiungere i 27 metri di lunghezza e pesare circa 27 tonnellate, quanto nove elefanti asiatici adulti.I suoi resti sono stati trovati nella provincia thailandese di Chaiyaphum.

I primi fossili erano emersi circa dieci anni fa, ma lo scavo è stato completato solo nel 2024.Il nome unisce il riferimento a un serpente del folklore del Sud-est asiatico, ai Titani della mitologia greca e alla provincia in cui il dinosauro è stato scoperto.Il modello esposto a Bangkok è blu. Una scelta del museo, più che una certezza scientifica.

“I visitatori spesso chiedono perché abbiamo fatto questo dinosauro blu – spiega Warot Thuvadarakul, guida del Thainosaur Museum -. In realtà non conosciamo il vero colore dei dinosauri: per la maggior parte delle specie abbiamo recuperato solo le ossa. Abbiamo scelto il blu per dargli un carattere distintivo e renderlo memorabile. Così, per le persone, questo dinosauro resta quello blu”.