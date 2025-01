La decisione del gip e il parere della Dda

Dopo più di un anno di detenzione, Tina Rispoli, accusata di concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione finalizzata al contrabbando di sigarette, ha ottenuto gli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli, Ivana Salvatore, che ha accolto l’istanza presentata dagli avvocati della donna. La Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) ha espresso parere favorevole all’attenuazione della misura cautelare, permettendo così a Rispoli di lasciare il carcere e di scontare la pena in una casa di Minturno, in provincia di Latina.

Il contesto dell’arresto e le indagini

Tina Rispoli era stata arrestata insieme al marito, il noto cantante neomelodico Tony Colombo, e a Vincenzo Di Lauro, figlio del capoclan Paolo Di Lauro. L’operazione che ha portato agli arresti è stata condotta dal Ros di Napoli, che ha notificato misure cautelari a 27 persone nell’ambito di un’indagine più ampia sulle attività imprenditoriali e finanziarie del clan di Secondigliano. Le accuse mosse contro Rispoli sono gravi e riguardano la sua presunta partecipazione a un’organizzazione criminale ben radicata nel territorio.

Il processo e le prospettive future

Il processo che coinvolge Tina Rispoli si sta avviando verso la conclusione, con l’adozione del rito abbreviato. Questa modalità processuale potrebbe comportare una riduzione della pena, considerando il tempo già trascorso in carcere. La decisione di concedere gli arresti domiciliari rappresenta un passo significativo nella vicenda giudiziaria della donna, che ora dovrà rispettare le condizioni imposte dal tribunale, inclusa l’installazione di un braccialetto elettronico per monitorare i suoi spostamenti.

La situazione di Rispoli è emblematica delle complessità legate alle indagini sulla criminalità organizzata in Italia, dove le vite personali si intrecciano con le dinamiche di potere delle mafie. La sua vicenda continuerà a essere seguita con attenzione, sia dai media che dall’opinione pubblica, in attesa di ulteriori sviluppi.