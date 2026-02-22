Torino: Rampelli, 'chi mette a ferro e fuoco città non farà missionario'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "La penso per una volta come il giornalista Caprarica che si spiega molto bene. Quello che avrebbero fatto i centri sociali a Torino era cosa risaputa, così come tutti sanno che Akatasuna è un covo di estremisti comunisti e anarcoidi violenti, dunque per...

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "La penso per una volta come il giornalista Caprarica che si spiega molto bene. Quello che avrebbero fatto i centri sociali a Torino era cosa risaputa, così come tutti sanno che Akatasuna è un covo di estremisti comunisti e anarcoidi violenti, dunque perché organizzare un corteo di solidarietà dandogli sponda? Perché sfilare con loro senza alcuna precauzione? Negli anni precedenti al terrorismo funzionava allo stesso modo: c’era un cordone sanitario che con la connivenza e la complicità culturale e mediatica ha costituito il terreno fertile per la nascita delle Brigate Rosse.

Cosa pensate possano fare nel loro cammino persone che hanno assaltato armati i cantieri dell’Alta velocità, hanno messo a ferro e fuoco le nostre città, spedito in ospedale agenti in divisa, che si sono perfino addestrati in Siria, Palestina e Libano? Faranno i missionari?…” Lo scrive sulle sue piattaforme social Fabio Rampelli, deputato Fdi e vicepresidente della Camera.