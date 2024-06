Toscana: Fratoianni, 'sinistra unita modello vincente anche per prossime regionali'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Sei a zero, il successo straordinario di Vittoria Ferdinandi a Perugia , il risultato di Potenza, la conferma a Bari con Leccese e a Firenze con Sara Funaro e in tanto altri grandi e piccoli centri del Paese ci dicono che questa brutta destra al governo può e...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "Sei a zero, il successo straordinario di Vittoria Ferdinandi a Perugia , il risultato di Potenza, la conferma a Bari con Leccese e a Firenze con Sara Funaro e in tanto altri grandi e piccoli centri del Paese ci dicono che questa brutta destra al governo può essere battuta. E soprattutto questo è un risultato da consolidare a partire dalle regionali del 2025. E pensando già alle politiche". Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un’intervista al Tirreno.

"In Toscana c’è un quadro diverso da quello uscito dalle ultime elezioni – prosegue il leader di SI – il prossimo governo della regione è difficile immaginarlo senza l’Alleanza Verdi Sinistra e il M5S. Bisogna partire da una proposta di programma attorno al quale costruire una coalizione e scegliere i profili dei candidati".

"Come abbiamo visto a Perugia per vincere – conclude Fratoianni – ci vogliono coalizioni larghe, con una sinistra unita e che includa i cinque stelle. Con proposte programmatiche chiare e nette che si occupino dei problemi e delle esigenze del territorio. Le esigenze sono chiare: sanità e scuola pubbliche, cura del territorio, ambiente, basta con le grandi opere. Il caso di Piombino, un caso unico in questa tornata elettorale dell’affermazione delle forze progressiste deve far fare un supplemento di riflessione. Insomma per battere la destra occorre creare un’alternativa credibile".