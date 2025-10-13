Toscana: Schlein, 'risultato M5s significativo, li ringrazio per lavoro su programma'

Roma, 13 ott (Adnkronos) - Il risultato del M5s "mi pare in linea con i risultati che loro hanno alle regionali". Lo ha detto Elly Schlein a La7. "Però credo sia un risultato significativo, non è stato facile per loro, e li ringrazio, fare un processo sul programma, prov...

Roma, 13 ott (Adnkronos) – Il risultato del M5s "mi pare in linea con i risultati che loro hanno alle regionali". Lo ha detto Elly Schlein a La7.

"Però credo sia un risultato significativo, non è stato facile per loro, e li ringrazio, fare un processo sul programma, provincia per provincia, per dimostrare che si poteva costruire una alleanza con Giani.

E' il modo con sui si costruisce una alleanza, non per il poter ma sulle cose da fare insieme e sono convinta che continueremo in questa direzione". Lo ha detto Elly Schlein a La7.