Il terremoto in Toscana ha avuto l'epicentro a Poggibonsi in provincia di Siena

Le scosse di terremoto sono state avvertite nella prima serata di ieri, soprattutto nelle zone tra Siena e Firenze.

Terremoto in Toscana

L’epicentro è stato individuato a circa quattro chilometri dal comune di Poggibonsi, con una profondità di otto chilometri. “Poco fa una scossa di terremoto con magnitudo di 3.4 è stata registrata con epicentro a Poggibonsi” ha scritto sui social il sindaco della città David Bussagli, aggiungendo “La scossa è stata avvertita benissimo. Non vi sono segnalazioni particolari e non risultano danni a persone o cose“.

La terra continua a tremare

Nel corso della serata si sono susseguite altre scosse di entità più lieve, che sono state percepite nelle zone circostanti. In particolare con magnitudo 1.4 poco prima delle 20:00, con intensità 0.8 alle 20.01 e con magnitudo 2.2 alle 20.11. “Sono in corso verifiche. Al momento non sono riferiti danni, ma panico tra le persone” ha dichiarato il governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.

Terremoto avvertito anche a Firenze

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha condiviso alcune informazioni in merito al sisma di ieri sera che ha colpito il territorio toscano. In particolare le scosse sono state individuate a 20 Km a Nord di Siena, a 32 Km a Sud di Scandicci, a 33 Km a Sud di Firenze e a 46 Km a Sud di Prato.