Toti sta cercando di raggiungere un accordo con la Procura per un patteggiamento di due anni.

L’indagine sulla presunta corruzione in Liguria prende una svolta con Giovanni Toti che raggiunge un accordo con la procura per un patteggiamento di due anni e un mese. Il compito di programmare un’udienza ricade ora sul gup. Il provvedimento concordato da Toti sarà convertito in 1.500 ore di servizio civile. Il contratto tra i procuratori e l’avvocato Stefano Savi prevede una proibizione temporanea di svolgere incarichi pubblici e la perdita della capacità di stipulare contratti con le autorità governative per la durata della sentenza, oltre alla confisca di 84.100 euro. Toti patteggia per i crimini di corruzione e finanziamento illegale.