Tpl, Depperu (Assrtra): "In Sardegna rendere omogenei i servizi di trasporto pubblico"

Tpl, Depperu (Assrtra): "In Sardegna rendere omogenei i servizi di trasp...

Tpl, Depperu (Assrtra): "In Sardegna rendere omogenei i servizi di trasp...

Cagliari, 22 ott. (Adnkronos) - "In Sardegna dobbiamo rendere omogenei i diversi sistemi di trasporto pubblico". Cosi Paolo Depperu, presidente regionale Asstra a margine della conferenza "Attrarre nuova domanda per il Tpl, soluzioni tecnologiche ed esperienze a confronto".Depper...

Cagliari, 22 ott. (Adnkronos) – "In Sardegna dobbiamo rendere omogenei i diversi sistemi di trasporto pubblico". Cosi Paolo Depperu, presidente regionale Asstra a margine della conferenza "Attrarre nuova domanda per il Tpl, soluzioni tecnologiche ed esperienze a confronto".

Depperu spiega: "L'area del cagliaritano registra circa 1200 abitanti per chilometro quadrato, più a nord invece si arriva anche a 50. Bisogna investire nelle infrastrutture per coprire e integrare i servizi. Si parla di investimenti su parchi autobus o anche tecnologie, tutto per garantire un servizio omogeneo e d'eccellenza".