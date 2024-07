Tragedia a Busa Buji, in Nigeria: 21 studenti perdono la vita nel crollo scolastico, 69 feriti. Si cercano i dispersi.

Tragedia a Busa Buji, in Nigeria. Ventuno studenti sono morti, e altri 69 rimasti feriti, in seguito al crollo di un edificio scolastico avvenuto lo scorso 12 luglio. A fare la conta delle vittime è stato il portavoce della Croce Rossa Nurudeen Hussain Magaji. Morti e feriti sono stati trasportati in vari nosocomi.

Nigeria, i lavori sul luogo della tragedia

Sul luogo del tragico crollo, scavatrici meccaniche sono state impiegate freneticamente per liberare le vittime intrappolate tra le macerie. Una folla commossa si è radunata intorno all’edificio devastato per fornire assistenza ai soccorritori. I giovani studenti, impegnati negli esami di fine anno presso la Saint Academy, hanno perso la vita quando improvvisamente il soffitto ha ceduto.

Causa del crollo da accertare

La causa del crollo rimane incerta, ma secondo i residenti locali è avvenuto dopo giorni di intense piogge. Incidenti simili non sono rari in Nigeria, il paese più popoloso dell’Africa. Nel 2021, almeno 45 persone persero la vita nel crollo di un edificio in costruzione nel quartiere Ikoyi di Lagos, la capitale economica del paese. L’anno successivo, altre 10 persone morirono nel crollo di un edificio a tre piani nel quartiere di Ebute-Metta, sempre a Lagos.

Ancora in ricorso le ricerche dei dispersi

Le operazioni di ricerca dei dispersi sono ancora in corso; intanto i soccorritori hanno fornito le opportune cure mediche ai 69 studenti feriti, molti dei quali in condizioni critiche. Testimoni oculari hanno riferito di essere entrati nelle aule poco prima del crollo dell’edificio. Sotto le macerie della scuola si teme ci siano ancora decine di studenti e insegnanti coinvolti nella tragica vicenda.