Sara Centelleghe, 18 anni, trovata morta in un appartamento: indagini in corso

Un omicidio che sconvolge la comunità

Nella notte di sabato, la piccola comunità di Costa Volpino, in provincia di Bergamo, è stata scossa da un tragico evento: l’omicidio di una giovane di soli 18 anni, Sara Centelleghe. La ragazza è stata trovata accoltellata in un appartamento situato nella zona dei Portici. Questo brutale crimine ha suscitato un’ondata di shock e tristezza tra i residenti, che si chiedono come possa accadere una cosa simile in un luogo normalmente tranquillo.

Le indagini in corso

Le autorità stanno attualmente conducendo un’indagine approfondita per fare luce su quanto accaduto. Gli inquirenti hanno escluso la pista della rapina, suggerendo che il movente possa essere di natura personale. Sono stati interrogati amici e conoscenti della vittima, mentre un giovane residente nel palazzo di fronte è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti. La comunità è in attesa di risposte, sperando che la verità emerga al più presto.

La vita di Sara Centelleghe

Sara era una studentessa del liceo socio-sanitario all’Istituto “Ivan Piana” di Lovere, dove era conosciuta per la sua gentilezza e il suo impegno negli studi. La sua morte prematura ha lasciato un vuoto incolmabile tra i compagni di classe e gli insegnanti, che la ricordano come una ragazza solare e piena di vita. La tragedia ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche l’intera comunità scolastica, che si unisce nel dolore per la perdita di una giovane promessa.