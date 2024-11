Un tragico incidente a Gorizia

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Gorizia nel pomeriggio di oggi, quando un autista di un pullman di linea, mentre si dirigeva verso il deposito dell’Azienda provinciale trasporti, ha perso la vita. L’incidente è avvenuto intorno alle , quando il mezzo, apparentemente senza controllo, è finito nel giardino di un’abitazione. Fortunatamente, non ci sono stati altri feriti, ma la scena è stata di grande impatto e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Inoltre, alcuni colleghi dell’autista e rappresentanti dell’azienda di trasporto pubblico sono accorsi per prestare supporto e cercare di comprendere la dinamica dell’accaduto. Le prime ipotesi suggeriscono che l’incidente possa essere stato causato da un malore del conducente, ma le indagini sono ancora in fase preliminare. Saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se la morte sia avvenuta a causa dei traumi subiti nell’urto o per un malore improvviso.

La rimozione del pullman e la sicurezza pubblica

I vigili del fuoco sono attualmente impegnati nella rimozione del pullman, che è alimentato a gas naturale liquefatto. La situazione richiede particolare attenzione e cautela, data la natura del carburante. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori incidenti. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di controlli regolari per gli autisti di mezzi pubblici, al fine di evitare simili tragedie in futuro.