Tragedia a Latina la notte scorsa: una 30enne, originaria della Nigeria, questa donna è stata uccisa per le ferite inflitte da un branco di cani randagi. L’aggressione è avvenuta in strada Piccarello, vicino alla periferia della città, possibile proprietario un giardino abbandonato.

Tragedia a Latina, donna uccisa dai cani randagi: le testimonianze

Sembra che la ragazza abbia cercato in ogni modo di chiamare il suo aiuto; ricoverata in coma al mondo ha andato in soccorso a chiamare i vicini creando una ragazza e hanno allarmato la polizia. Secondo le testimonianze raccolte, la giovane avrebbe tentato disperatamente di salvarsi, gridando con tutte le sue forze per attirare l’attenzione. Le urla hanno spinto i vicini a lanciare l’allarme, e poco dopo una pattuglia della polizia è intervenuta sul posto. Gli agenti, nel tentativo di mettere in fuga gli animali, hanno esploso un colpo d’arma da fuoco. Nonostante l’intervento tempestivo, le condizioni della donna si sono rivelate gravissime. I soccorritori, giunti sul luogo, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti.

Donna uccisa dai cani, altro episodio simile pochi giorni fa

Tuttavia, le profonde ferite riportate non le hanno lasciato scampo: la donna trentenne è morta poco dopo il ricovero. Un episodio simile pochi giorni fa L’altro misfatto giunge a distanza di pochi giorni, dopo che il 10 gennaio 2021 è successo un simile episodio a Focene, Comune di Fiumicino. In quell’occasione, la vittima è stata un’altra ragazza di 25 anni aggredita da due pitbull mentre percorreva una strada. Anche qui la ragazza è sopravvissuta, ma rimarrà comunque gravemente deturpata e in parte perché avrà bisogno di ulteriori interventi chirurgici per debellare i danni. Entrambi gli accadimenti riaprono il dibattito sulla tutela del benessere animale e sulla responsabilità del padrone del cane ritenuto potenzialmente pericoloso. La maggior parte dei cittadini chiedono interventi più decisi per garantire maggiore sicurezza, soprattutto nelle zone meno frequentate o nei pressi di edifici abbandonati.