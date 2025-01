Un dramma inaspettato

Un episodio tragico ha scosso l’hinterland milanese, dove un feto è stato rinvenuto sul balcone di un’abitazione. La scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione dei vicini, allarmati dalle grida di aiuto di una giovane madre di soli 16 anni. Il corpicino, avvolto in un asciugamano, è stato trovato dagli operatori del 118, che sono intervenuti prontamente sul posto. La ragazza, di origine straniera ma nata in Italia, si trovava in casa con la madre al momento dei fatti.

Le indagini avviate

La procura di Monza è stata informata della vicenda e ha disposto l’autopsia sul corpo del neonato per chiarire le circostanze della morte. È fondamentale stabilire se si sia trattato di un aborto e se il piccolo fosse già deceduto al momento del parto. Le indagini sono attualmente affidate ai carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi. È stata la stessa ragazza a indicare il luogo in cui si trovava il corpo, un gesto che ha sollevato ulteriori interrogativi sulla situazione familiare e sul supporto ricevuto durante la gravidanza.

Un caso complesso

Le autorità stanno cercando di capire se i familiari della giovane madre fossero a conoscenza della gravidanza. Questo aspetto è cruciale per comprendere il contesto in cui si è verificato il dramma. La giovane, che ha vissuto un momento di grande angoscia, ha ricevuto assistenza medica immediata, ma le manovre di rianimazione non hanno avuto successo. La comunità locale è scossa da questo evento, che solleva interrogativi non solo sulla salute della giovane madre, ma anche sul supporto sociale e sanitario disponibile per le adolescenti in situazioni simili.