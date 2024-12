Un dramma familiare si consuma in un appartamento nel Torinese, indagini in corso.

Scoperta tragica in un appartamento

Questa sera, intorno alle 20, i carabinieri sono intervenuti in un appartamento situato in strada Chisola 6, a Moncalieri, dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita di una coppia di coniugi. L’uomo, di 69 anni, è stato trovato impiccato, mentre la donna, di 61 anni, presentava evidenti segni di violenza, con ferite da arma da taglio. La scena ha immediatamente destato preoccupazione e ha portato gli investigatori a considerare l’ipotesi di un omicidio-suicidio.

La dinamica dei fatti

La tragedia è stata scoperta grazie a un parente della coppia, che, non ricevendo risposte alle sue chiamate, si è recato a casa dei coniugi. Qui ha fatto la macabra scoperta, trovando i cadaveri. La coppia, nota nella comunità locale come agricoltori, viveva in una villetta immersa nella campagna, tra Moncalieri e Vinovo, e non aveva figli. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questo drammatico epilogo, ma al momento non sembrano emergere motivazioni chiare.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni raccolte, non ci sarebbero segni di una crisi evidente tra i coniugi, il che rende la situazione ancora più inquietante. Gli inquirenti stanno interrogando familiari e amici per cercare di comprendere se ci fossero segnali premonitori o problemi latenti che avrebbero potuto condurre a questo tragico evento. La comunità locale è scossa dalla notizia, e molti si chiedono come sia potuto accadere un simile dramma in un contesto apparentemente tranquillo.