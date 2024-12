Un uomo in vacanza a Napoli è stato investito da un motorino e ha perso la vita dopo un ricovero d'urgenza.

Un tragico incidente a Napoli

Sabato sera, Napoli è stata teatro di un tragico incidente che ha portato alla morte di un uomo di 75 anni. L’anziano, originario di Bari ma residente in Francia, si trovava in città per una vacanza con la moglie e un nipote. Mentre attraversava la strada, è stato investito da un motorino, un evento che ha scosso la comunità locale e i turisti presenti.

Le conseguenze dell’incidente

Dopo l’impatto, il 75enne è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le ferite riportate erano troppo gravi e, purtroppo, l’uomo è deceduto nella mattinata successiva. Questo incidente evidenzia ancora una volta i pericoli legati alla circolazione stradale, in particolare per i pedoni, che spesso si trovano vulnerabili di fronte a veicoli a motore.

Indagini in corso

La polizia locale di Napoli, attraverso l’Unità Infortunistica stradale, è intervenuta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi tecnici necessari. Il conducente del motorino, un giovane di 21 anni, è stato identificato e la sua patente è stata ritirata. Inoltre, è stato sottoposto a test per verificare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.