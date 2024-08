Nella mattinata di oggi, giovedì 29 agosto, un ragazzo di 13 anni è morto nella piscina di un agriturismo a Padula, in provincia di Salerno.

13enne muore nella piscina di un agriturismo a Padula

Vincenzo Fico si trovava all’interno della struttura quando si è tuffato in acqua e non è più riemerso. La dinamica della tragedia rimane ancora un mistero, così come non è chiaro con chi fosse quando è morto. Sembrerebbe che i genitori abbiano raggiunto il luogo solo successivamente. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, ma per il 13enne non c’è stato nulla da fare. È stata disposta l’autopsia per determinare le cause del prematuro decesso.

Indagano gli inquirenti

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, sotto la direzione della Procura di Lagonegro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti ci sono un malore improvviso o un incidente. “I carabinieri hanno richiesto al nostro ufficio tecnico tutte le carte relative alla struttura dove è avvenuta la tragedia, in particolar modo quelle riguardanti la piscina. Dalle prime analisi sembra che tutto sia in regola,” ha spiegato all’ANSA la sindaca di Padula, Michela Cimino, che ha rinnovato il proprio cordoglio per l’accaduto “Siamo addolorati e sconvolti per quanto accaduto stamattina. Un giovane è morto mentre viveva una giornata di grande spensieratezza. Ancora non si conoscono le cause. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di atroce sofferenza“.

Il cordoglio della comunità

È intervenuto sulla tragedia anche Giuseppe Rinaldi, primo cittadino di Montesano sulla Marcellana, il comune in cui viveva il ragazzo. “Siamo profondamente addolorati. Vincenzo era un ragazzo buono, allegro, gentile, gioioso e affettuoso, ed era lì con i suoi amici, come sempre. La sua è una famiglia conosciuta, perbene e dedita al lavoro. Il giorno dei funerali proclamerò il lutto cittadino” ha dichiarato.