Oscar, 8 anni, è morto martedì 17 dicembre all’ospedale pediatrico Buzzi di Milano, dove era stato ricoverato d’urgenza la sera precedente a causa di un malore improvviso. Il piccolo frequentava la scuola primaria di via Cervi a Rozzano Vecchio e giocava nella squadra giovanile della Rozzano Calcio.

La città è stata travolta dalla tristezza ieri sera, quando è arrivata la notizia della morte del bambino. Pare che il piccolo si fosse sentito male a casa, tanto che sono stati i genitori a chiedere l’intervento dei soccorsi la sera del 16 dicembre.

Dopo il trasferimento al pronto soccorso del San Paolo, è stato successivamente portato all’ospedale Buzzi, dove è deceduto, secondo le indiscrezioni, a causa di un arresto cardiaco.

“La scomparsa del piccolo Oscar, nostro atleta nella stagione 2021/2022, ci addolora profondamente. Ci stringiamo con affetto alla famiglia e agli amici di Rozzano Calcio, società in cui Oscar ha continuato a seguire la sua passione per il calcio, in questo momento di grande dolore”, ha scritto sui social la società Ussa, con la quale Oscar aveva mosso i primi passi sul campo da calcio.