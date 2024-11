La comunità di Taverna è in lutto per la scomparsa di una bambina di 9 anni, colpita da un malore fatale.

Un viaggio tragico

Una tragica notizia ha scosso la comunità di Taverna, in provincia di Catanzaro, dove una bambina di soli 9 anni è morta improvvisamente mentre si trovava in auto con i genitori. La famiglia stava viaggiando verso Genova per una visita di controllo all’ospedale Gaslini, dove la piccola era stata in cura nei mesi precedenti. Durante il tragitto, nei pressi di Arezzo, la bambina ha accusato un malore che le è stato fatale, lasciando i genitori in uno stato di shock e disperazione.

Intervento dei soccorsi

Nonostante l’immediato intervento dei sanitari, giunti sul posto in seguito alla chiamata d’emergenza, non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatare il decesso della giovane paziente, un evento che ha lasciato un segno indelebile nella vita dei suoi cari e nella comunità. La bambina, già in passato, aveva affrontato problemi di salute, con un ricovero estivo a Catanzaro e successivi trattamenti presso l’ospedale pediatrico di Genova, specializzato in patologie infantili.

Il dolore della comunità

La notizia della scomparsa della piccola ha suscitato un’ondata di sconcerto e tristezza tra i residenti di Taverna. La comunità, già segnata da un altro lutto recente – la morte improvvisa di un ragazzino di 12 anni durante un allenamento di calcio – si trova ora a dover affrontare un ulteriore dramma. I cittadini si stringono attorno alla famiglia della bambina, esprimendo il loro cordoglio e la loro solidarietà in questo momento di profondo dolore. La perdita di una giovane vita rappresenta una ferita difficile da rimarginare, e il ricordo della bambina rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che l’hanno conosciuta.