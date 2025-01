Un drammatico incidente in montagna

Una valanga ha colpito la zona di Trasquera, nel Verbano-Cusio-Ossola, lasciando un bilancio tragico di tre morti e due feriti. L’incidente è avvenuto in un’area montuosa a oltre duemila metri di altitudine, nota per le sue difficoltà di accesso. Le vittime, tre persone, sono state travolte dalla massa di neve, mentre due sopravvissuti, che hanno assistito alla scena, sono stati trasportati in ospedale in elicottero. Fortunatamente, non hanno riportato ferite, ma sono visibilmente sotto choc per quanto accaduto.

Le operazioni di soccorso

Immediatamente dopo l’incidente, i sopravvissuti hanno allertato i soccorsi, permettendo un intervento tempestivo da parte dell’elisoccorso del 118 e della guardia di finanza. Le operazioni di salvataggio sono state complicate dalle condizioni meteorologiche e dalla difficoltà di accesso alla zona colpita dalla valanga. Il sindaco di Trasquera, Geremia Magliocco, ha dichiarato che l’area è accessibile solo con sci da fuori pista o con l’ausilio di elicotteri, evidenziando i rischi legati a tali escursioni in montagna.

La zona e le sue insidie

La valanga si è staccata lungo il crinale est di Punta Valgrande, una cima che raggiunge i 2850 metri di altitudine. Questa regione, al confine con la Svizzera, è frequentata da appassionati di sport invernali, ma presenta anche notevoli pericoli. Le condizioni di neve e meteo possono cambiare rapidamente, rendendo le escursioni potenzialmente letali. Gli esperti raccomandano sempre di prestare attenzione e di informarsi sulle condizioni locali prima di intraprendere un’escursione in montagna.