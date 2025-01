Tragedia a Trebisacce: neonata muore dopo visita al pronto soccorso

La tragedia di Trebisacce

Una tragica notizia ha scosso la comunità di Trebisacce, un comune in provincia di Cosenza, dove una neonata è deceduta nella propria abitazione dopo essere stata visitata presso il pronto soccorso dell’ospedale “Compagna” di Corigliano. La piccola era stata portata in ospedale a causa di una crisi respiratoria, ma, dopo la visita, è stata dimessa, lasciando i genitori nella speranza di un rapido miglioramento. Purtroppo, la situazione ha preso una piega drammatica, culminando nella morte della neonata.

Indagini avviate dalla Procura

La notizia della morte ha immediatamente attirato l’attenzione delle autorità. I carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio hanno informato la Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha avviato un’inchiesta per fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma della neonata per permettere l’autopsia, così come della sala del pronto soccorso dell’ospedale, al fine di raccogliere tutte le prove necessarie per accertare eventuali responsabilità.

Le reazioni della comunità

La morte di una neonata è sempre un evento straziante, e la comunità di Trebisacce si è stretta attorno alla famiglia colpita da questa immensa tragedia. I cittadini esprimono il loro dolore e la loro solidarietà, mentre si interrogano su come sia potuto accadere un simile evento. Le indagini in corso potrebbero portare a chiarimenti importanti, ma nel frattempo, il dolore per la perdita di una vita così giovane rimane palpabile. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulla sicurezza dei pazienti, in particolare i più vulnerabili come i neonati.