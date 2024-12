Un tragico incidente stradale

Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità di Viareggio, dove una donna e sua figlia di 11 anni hanno perso la vita in un sinistro avvenuto sulla Variante Aurelia. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di domenica, lasciando un segno profondo nella vita di chi ha assistito alla scena e di chi conosceva la famiglia coinvolta.

Le dinamiche dello scontro

Secondo le prime ricostruzioni, la madre e la figlia viaggiavano a bordo di un veicolo insieme ad altre due sorelline, di 6 e 9 anni, e al padre delle bambine. Durante il tragico impatto, il padre e le sorelle sono rimasti feriti, mentre il conducente dell’altra vettura coinvolta ha subito anch’egli delle lesioni. Le autorità stanno indagando sulle cause esatte dell’incidente, che ha visto una delle due auto entrare nella Variante dall’ingresso di Viareggio sud, mentre l’altra stava percorrendo l’arteria in direzione Massa Carrara.

Interventi e soccorsi

Immediati sono stati i soccorsi, con l’arrivo sul posto di ambulanze inviate dal 118, della polizia municipale e dei vigili del fuoco. L’ingresso della Variante è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. In un gesto di solidarietà, una macchina di passaggio ha caricato due dei bambini feriti per portarli in ospedale, evidenziando la prontezza della comunità nel rispondere a situazioni di emergenza.