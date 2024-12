Un dramma familiare a Vico

La notte tra il 25 e il 26 dicembre ha segnato una tragedia per una famiglia di Vico, frazione del comune di Forni di Sopra. Patrizia Pontani, 66 anni, è deceduta in circostanze misteriose, mentre il marito, Maurizio Chisciotti, 73 anni, e la figlia, Laura, 28 anni, sono stati colpiti da una grave intossicazione. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, avviando un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto.

Le cause della tragedia

Secondo le prime ipotesi, riportate dal Messaggero Veneto, la causa della morte di Patrizia potrebbe essere attribuita a un’intossicazione da monossido di carbonio. Questo gas inodore e incolore è noto per essere letale in caso di esposizione prolungata, soprattutto in ambienti chiusi. Il procuratore Massimo Lia ha disposto un’autopsia sul corpo della vittima e ha avviato accertamenti tecnici sugli impianti dell’abitazione, recentemente ristrutturata. La sicurezza degli impianti è fondamentale per escludere eventuali malfunzionamenti che possano aver causato la tragedia.

Le condizioni dei sopravvissuti

Fortunatamente, le condizioni di Maurizio e Laura, ricoverati all’ospedale di Cattinara di Trieste, sembrano essere in miglioramento. Entrambi sono sottoposti a ossigenoterapia in camera iperbarica, un trattamento efficace per contrastare gli effetti dell’intossicazione da monossido di carbonio. La famiglia, originaria di Pordenone, si trova ora a dover affrontare un dramma inaspettato, mentre le indagini proseguono per chiarire le circostanze della morte di Patrizia e la gravità della situazione per gli altri due membri della famiglia.