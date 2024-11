Un pomeriggio tragico a Villa Garibaldi

Oggi, nel primo pomeriggio, la frazione di Villa Garibaldi, situata nel comune di San Benedetto Po, è stata teatro di un tragico incidente che ha portato alla morte di una giovane studentessa di 15 anni, Giorgia Coraini. La ragazza, che stava tornando a casa da scuola, è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14, quando Giorgia, scesa da un pullman proveniente da Mantova, ha tentato di raggiungere la sua abitazione, situata dall’altro lato della trafficata ex statale Virgiliana.

Le drammatiche fasi dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava al centro della carreggiata quando è stata travolta da un’auto che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante, tanto che la ragazza è stata sbalzata in una scarpata adiacente alla strada. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato Giorgia in arresto cardiaco e hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione. Dopo un lungo tentativo, il suo cuore ha ripreso a battere, permettendo il trasporto d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma.

La lotta per la vita e la triste notizia

Nonostante gli sforzi dei medici, dopo alcune ore di agonia, Giorgia è deceduta, lasciando la sua famiglia e l’intera comunità in uno stato di profondo dolore. La notizia della sua morte ha colpito duramente i residenti di Villa Garibaldi, molti dei quali conoscevano la giovane e la descrivono come una ragazza solare e amata da tutti. Il sindaco di San Benedetto Po, Roberto Lasagna, si è recato sul luogo dell’incidente per esprimere la sua vicinanza alla famiglia e ai cittadini, visibilmente scossi dall’accaduto.

Indagini in corso

I carabinieri sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Si sta indagando sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento, avvenuto in un tratto di strada dove il limite di velocità è fissato a 70 chilometri orari. L’automobilista coinvolto, una giovane di 26 anni, non ha riportato ferite ma è stata trasportata in ospedale per shock. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Giorgia, mentre si attende di conoscere i risultati delle indagini.