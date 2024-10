Tragedia a Villanova: ragazzina trovata agonizzante nel letto dai genitori. La giovanissima, sottoposta a un intervento d'urgenza all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, non è riuscita a sopravvivere nonostante gli sforzi dei medici.

Tragedia a Villanova, provincia di Forlì, dove una giovane vita stroncata all’improvviso. Anna Valentini, appena 17 anni, è scomparsa a causa di un malore che non le ha lasciato scampo. La ragazza è stata trovata agonizzante nel proprio letto dai genitori, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Intervento immediato per Anna

Trasportata d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena, Anna è stata sottoposta a un intervento immediato, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla. La sua comunità, quella di Villanova, si è stretta intorno alla famiglia e le ha rivolto un commosso ultimo saluto lunedì 30 settembre.

Tragedia a Villanova: Anna non aveva patologie pregresse

Secondo le fonti della stampa locale, Anna Valentini non soffriva di alcuna patologia pregressa. Studentessa della quarta classe dell’istituto “Matteucci” con indirizzo sportivo, era una giovane piena di vitalità e passione per lo sport. Per anni ha praticato atletica e, di recente, aveva iniziato a partecipare alle attività di ginnastica ritmica della Polisportiva Cava.

Trovata dai genitori in condizioni critiche

Purtroppo, nei giorni scorsi, un improvviso malore ha colpito Anna: i genitori l’hanno trovata in condizioni critiche, vittima di un’emorragia cerebrale che si è rivelata fatale. La famiglia della ragazza ha deciso di donare i suoi organi.