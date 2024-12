Il dolore di una comunità

Oggi, un gruppo di amiche di Andreea Mihaela Antochi, la giovane madre di origine romena deceduta durante il parto insieme al suo bambino, si è riunito davanti al Policlinico San Matteo di Pavia. Questo incontro non è stato solo un momento di commemorazione, ma anche un forte atto di protesta per una tragedia che ha scosso profondamente la comunità. Le partecipanti, unite dal dolore e dalla rabbia, hanno acceso candele in memoria di Andreea e del piccolo Sasha Andrei, simboli di una vita spezzata in un momento che avrebbe dovuto essere di gioia.

Richieste di giustizia

La manifestazione, organizzata attraverso un passa parola sui social media, ha visto l’esposizione di cartelli con frasi incisive e toccanti. Tra le scritte, si leggeva: “Nelle vostre mani dovremmo sentirci sicure, ma non lo siamo!!!” e “Una donna deve avere il diritto di partorire come vuole!”. Questi messaggi evidenziano la crescente preoccupazione per la sicurezza delle donne in gravidanza e la necessità di garantire loro un’assistenza adeguata e rispettosa. La comunità chiede che venga fatta chiarezza su quanto accaduto, affinché tragedie simili non si ripetano.

Indagini in corso

Dal punto di vista giudiziario, la Procura di Pavia ha aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando reati di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. L’esito dell’autopsia sui corpi di Andreea e del suo bambino è atteso con ansia, poiché potrebbe fornire elementi cruciali per comprendere le cause di questa tragica morte. Nel frattempo, è stata acquisita tutta la documentazione sanitaria relativa al caso, un passo necessario per garantire che venga fatta giustizia.