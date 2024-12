Un incidente tragico

La notte tra il 17 e il 18 dicembre, il porto di Genova è stato teatro di un tragico incidente che ha portato alla morte di Giovanni Battista Macciò, un operaio portuale. L’uomo è stato travolto da una ralla, un mezzo utilizzato per il trasporto dei container, guidata da Patrizio Randazzo, un altro camallo. Questo evento ha scosso profondamente la comunità portuale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle operazioni di carico e scarico.

Le testimonianze e le indagini

Il ferito, che si trovava con Macciò al momento dell’incidente, ha rilasciato dichiarazioni ai magistrati, esprimendo il suo dolore per la perdita del collega. “Avrei preferito non essere qui”, ha dichiarato, sottolineando la gravità della situazione. Le indagini sono state avviate dalla procura di Genova, con la pm Arianna Ciavattini e l’aggiunto Francesco Pinto che hanno ascoltato le testimonianze e analizzato le registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Secondo quanto emerso, la manovra della ralla è stata considerata ‘anomala’ dagli investigatori, che stanno cercando di capire se ci siano state negligenze o errori di valutazione.

Responsabilità e controlli

Le indagini hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Randazzo e di altri membri della Compagnia unica lavoratori merci varie (Culmv) e del Psa. Questo atto è stato considerato necessario per consentire loro di partecipare alla perizia sul mezzo coinvolto nell’incidente. Le autorità stanno esaminando se ci siano stati omessi controlli sui dipendenti e sulle manovre effettuate nel terminal. La sicurezza sul lavoro è un tema cruciale, e questo incidente mette in luce la necessità di garantire standard elevati per prevenire tragedie simili in futuro.

Un funerale toccante

Oggi, i colleghi e amici di Macciò si sono riuniti per dargli l’ultimo saluto al cimitero di Staglieno. La comunità portuale è in lutto, e la perdita di un padre di famiglia ha colpito profondamente tutti. La speranza è che questo tragico evento possa portare a una riflessione seria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché simili incidenti non si ripetano mai più.