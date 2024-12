Un evento tragico scuote l’Ateneo di Salerno

Un drammatico incidente ha colpito l’Ateneo di Salerno, dove tre studenti sono rimasti feriti a causa della caduta di un albero. L’evento è avvenuto in un momento di forte vento, lasciando la comunità accademica attonita e addolorata. L’Università ha espresso la sua solidarietà ai feriti e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza della sicurezza all’interno dei campus.

La gestione della sicurezza del verde

Secondo una nota ufficiale dell’Università, il contratto stipulato con la Fondazione universitaria prevede un monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza delle oltre 3.000 essenze arboree presenti nei campus. Questo include l’obbligo di segnalare eventuali criticità e di mettere in sicurezza le aree a rischio. Tuttavia, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla reale efficacia di tali misure di sicurezza.

Verifiche straordinarie in corso

In risposta all’incidente, la Fondazione ha avviato un’ulteriore verifica straordinaria, attualmente in corso, presso i campus di Fisciano e Baronissi. È fondamentale che vengano effettuate ispezioni approfondite per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. Inoltre, l’Università ha chiarito che non erano state segnalate allerte meteo da parte degli organi competenti, il che ha contribuito a creare confusione riguardo alla responsabilità dell’accaduto.

La comunità si unisce in un momento difficile

La comunità accademica si è unita in un momento di grande tristezza, esprimendo il proprio sostegno ai feriti e alle loro famiglie. La sicurezza degli studenti deve essere una priorità assoluta, e questo incidente evidenzia la necessità di una maggiore attenzione nella gestione delle aree verdi all’interno delle università. È essenziale che vengano adottate misure preventive per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.