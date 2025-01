Indagini sull'accoltellamento di Capodanno a Verucchio

Il drammatico evento di Capodanno

La notte di Capodanno ha visto un tragico evento a Villa Verucchio, dove un giovane egiziano di 23 anni, Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta, ha accoltellato quattro persone prima di essere ucciso dal comandante dei carabinieri, Luciano Masini. L’episodio ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle emergenze da parte delle forze dell’ordine.

Dettagli dell’incidente e indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, armato di coltello, ha aggredito diverse persone in strada. Il comandante Masini, intervenuto per fermare l’aggressione, ha sparato cinque colpi, di cui uno ha colpito la spalla destra del giovane, mentre gli altri hanno colpito il torace e la testa. L’autopsia ha rivelato dettagli cruciali, ma la Procura ha iscritto Masini nel registro degli indagati per eccesso colposo di difesa, aprendo un’inchiesta per chiarire le circostanze esatte dell’uso della forza.

Reazioni della comunità e supporto al comandante

La notizia dell’incidente ha generato una forte reazione nella comunità di Villa Verucchio. I genitori del giovane, residenti in Egitto, hanno chiesto il rimpatrio della salma, mentre in paese si è tenuta una manifestazione di sostegno per il comandante Masini. La comunità ha avviato una raccolta fondi per le spese legali che il carabiniere dovrà affrontare, raccogliendo già quasi 14 mila euro. Questo episodio ha messo in luce le tensioni sociali e le paure legate alla sicurezza, alimentando un dibattito su come le forze dell’ordine gestiscono situazioni di emergenza.