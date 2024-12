Un dramma inaspettato

La quiete di Castellamonte, un comune in provincia di Torino, è stata spezzata da un tragico evento che ha scosso l’intera comunità. Un pensionato di 71 anni ha ucciso la moglie settantenne, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Questo omicidio-suicidio, avvenuto in un contesto familiare, solleva interrogativi profondi sulla salute mentale e sulle difficoltà che molte famiglie affrontano, specialmente quando la malattia entra in gioco.

La malattia e la depressione

Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, l’uomo soffriva di depressione, aggravata dalla malattia della moglie, affetta dal morbo di Alzheimer. Questa condizione, che spesso porta a una progressiva perdita di autonomia e lucidità, può generare un carico emotivo insostenibile per i familiari. La solitudine e l’isolamento sociale, che frequentemente accompagnano le malattie degenerative, possono portare a situazioni estreme, come quella verificatasi a Castellamonte.

Un’arma regolarmente detenuta

L’arma utilizzata per compiere il gesto estremo era regolarmente detenuta, un aspetto che solleva ulteriori interrogativi sulla gestione delle armi da fuoco in contesti familiari fragili. Questo episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione e supporto per le famiglie che si trovano ad affrontare malattie gravi e la conseguente pressione psicologica. Le istituzioni e i servizi sociali devono essere pronti a intervenire e offrire supporto a chi vive situazioni di crisi, per prevenire tragedie simili.