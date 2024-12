Tragedia familiare a Moncalieri: omicidio-suicidio in un appartamento

Una coppia di agricoltori trovata morta in casa, ipotesi di omicidio-suicidio al vaglio degli inquirenti.

Un dramma inaspettato

Un tragico evento ha scosso la comunità di Moncalieri, nel Torinese, dove i carabinieri hanno rinvenuto i corpi senza vita di una coppia di coniugi all’interno del loro appartamento in strada Chisola 6. I due, Antonella Tarabra, 61 anni, ed Emanuele Tuninetti, 69 anni, erano agricoltori e vivevano in una villetta immersa nella campagna, lontano dal trambusto cittadino. La scoperta è avvenuta grazie a un parente preoccupato, che non ricevendo risposte alle sue chiamate ha deciso di recarsi a casa della coppia, trovando una scena straziante.

Le circostanze della tragedia

Secondo le prime informazioni fornite dagli investigatori, l’uomo è stato trovato impiccato, mentre il corpo della donna presentava evidenti segni di violenza, con ferite da arma da taglio. Le indagini si stanno concentrando sull’ipotesi di omicidio-suicidio, ma al momento non emergono motivazioni chiare che possano aver spinto a un gesto così estremo. La coppia, che non aveva figli, sembrava condurre una vita tranquilla, lontana da conflitti apparenti.

Un fenomeno preoccupante

Questo tragico episodio non è isolato; solo pochi giorni fa, un altro omicidio-suicidio ha scosso la provincia di Torino, a Castellamonte, dove un pensionato ha ucciso la moglie prima di togliersi la vita. Questi eventi sollevano interrogativi inquietanti sulla salute mentale e sulle dinamiche relazionali all’interno delle famiglie. Gli esperti avvertono che la solitudine e la mancanza di supporto possono portare a situazioni estreme, e la comunità è chiamata a prestare attenzione a segnali di disagio tra le persone a loro vicine.