Un 19enne perde la vita in una lite tra gruppi di giovani, un altro ferito.

Un tragico evento in piazza Raffaele Capasso

La notte scorsa, un 19enne incensurato ha perso la vita a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, a causa di una sparatoria avvenuta in piazza Raffaele Capasso. L’episodio è avvenuto al culmine di una lite tra gruppi di giovani, un contesto che purtroppo sta diventando sempre più comune nelle nostre città. Il giovane, originario di Casoria, è stato colpito da un proiettile al petto e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell’ospedale del Mare.

Le dinamiche della sparatoria

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria è stata innescata da un alterco tra diversi gruppi di ragazzi. Un sconosciuto ha aperto il fuoco, colpendo il giovane e ferendo un altro ragazzo di 19 anni, originario di Napoli, che è stato colpito al gomito. Fortunatamente, quest’ultimo non è in pericolo di vita e si trova attualmente sotto osservazione in ospedale. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle nostre comunità e sulla crescente violenza tra i giovani, un fenomeno che richiede un’attenzione urgente da parte delle autorità e della società.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo la sparatoria, sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare l’autore della sparatoria e per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questo tragico evento. La comunità è scossa e chiede giustizia, mentre si spera che simili episodi possano essere prevenuti in futuro attraverso un maggiore impegno nella lotta contro la violenza giovanile.