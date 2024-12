Tragedia in montagna: escursionista perde la vita a Canove

Una donna di cinquant'anni muore dopo una caduta in un burrone nel Vicentino.

Un’escursione fatale

Una tragica notizia ha scosso la comunità di Canove, un comune situato nel cuore dell’Altopiano di Asiago, dove una donna di cinquant’anni ha perso la vita durante un’escursione. La vittima, appassionata di trekking, si trovava lungo un sentiero che costeggia la valle del Bisele, un percorso noto per le sue bellezze naturali ma anche per i suoi tratti pericolosi, caratterizzati da strapiombi e terreni instabili.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe scivolata in un burrone mentre percorreva il sentiero. A dare l’allerta sono stati alcuni escursionisti che si trovavano nelle vicinanze e hanno assistito alla scena. Nonostante i tempestivi soccorsi, tra cui l’intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino, per la cinquant’enne non c’è stato nulla da fare. La zona è stata raggiunta anche da un elicottero del Suem 118, che ha tentato di prestare aiuto, ma le condizioni erano già critiche.

Un richiamo alla sicurezza

Questo tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza durante le escursioni in montagna. Ogni anno, numerosi appassionati di trekking si avventurano su sentieri che, sebbene affascinanti, possono nascondere insidie. È fondamentale che gli escursionisti siano sempre preparati e informati sulle condizioni del percorso, indossando attrezzature adeguate e rispettando i limiti personali. Le autorità locali stanno valutando la situazione per migliorare la sicurezza dei sentieri e prevenire futuri incidenti.